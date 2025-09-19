Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,457.10
BTC/USDT
115,399.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşılaştı. Karşılaşma sonrasında teknik direktörler basın toplantısı düzenledi
logo
Teknoloji, Kültür, TEKNOFEST

TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü Kıraç konseriyle sona erdi

TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü gününde Kıraç konseri düzenlendi.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü Kıraç konseriyle sona erdi Fotoğraf: Berke Bayur/AA

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü sona erdi.

Festival kapsamında konser veren Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konserin ardından yaptığı konuşmada, lise ve üniversite yıllarının Kıraç'ın şarkılarını, marşlarını dinleyerek geçtiğini belirterek, "Halen daha dinliyoruz, coşuyoruz. Ruhumuzu coşturuyor. Marşlarıyla, şarkılarıyla, ezgileriyle gerçekten de yüreğimize işliyor. Burada ne diyoruz? Bütün bu eserlerimizi ülkemizin tam bağımsız müreffeh yarınları için inşa eden nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. Bize de ilham veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Kıraç'a TEKNOFEST hatırası takdim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Can Holding'e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha kayyum atandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 74'e kadar çıktı
İzmir'in Buca ilçesinde biriken çöplere mahalleliden tepki

Benzer haberler

TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü Kıraç konseriyle sona erdi

TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü Kıraç konseriyle sona erdi

Yeşilay Genel Başkanı Dinç: TEKNOFEST'te olmalıyız çünkü TEKNOFEST bu ülkenin bağımsızlığıyla ilgileniyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: TEKNOFEST tüm dünyadan takip edilen çok önemli bir olimpiyat oldu

Bakan Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'da gençlerle buluştu

Bakan Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'da gençlerle buluştu
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarımsal üretimin teknolojinin etrafında birleşmesi gerektiğini her zaman ifade ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Tarımsal üretimin teknolojinin etrafında birleşmesi gerektiğini her zaman ifade ediyoruz
Bakan Bayraktar: 2050'de Türkiye'nin 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olması lazım

Bakan Bayraktar: 2050'de Türkiye'nin 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olması lazım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet