Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman’da Eğitim Bayramı Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin, hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Ankara

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatarak, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu kapsamda Eylül ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 477 bin 639 annenin hesabına, 4,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Göktaş, doğum yardım ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını ve ödemelerin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti.

Doğum yardımına başvuruların ise e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine, 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini kaydetti.

