Dolar
41.57
Euro
48.60
Altın
3,740.50
ETH/USDT
3,923.50
BTC/USDT
109,449.00
BIST 100
11,377.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Sıtkı Yıldız, Murat Şener  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Fotoğraf: Murat Şener/AA

Yalova

52 yaşındaki Tut, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Şarkıcının cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şarkıcının komşusu Halit Becergen (73), gazetecilere, komşularının haber vermesi üzerine durumu öğrendiğini söyledi.

Tut ile yaklaşık 1,5 yıldır komşu olduklarını anlatan Becergen, "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin." dedi.

Esnaf Sezgin Kaya da Tut'un yaşamını yitirmesi nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, "İyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı. Esnaf tarafından sevilen bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnşallah geride kalanlar Güllü'nün kıymetini bilirler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 958 kişi yakalandı
Orman Genel Müdürlüğü 262 daimi işçi alacak
Yabancılara usulsüz vatandaşlık kazandıran suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 113 şüpheli adliyede
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Muğla açıklarındaki teknede 210 kilogram skunk ele geçirildi

Benzer haberler

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Yalovalı esnafın kargası "Siyah" semtin maskotu oldu

Arkeolojik kazılarda çıkan eserlerden etkilenen ev hanımı seramik sanatçısı oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet