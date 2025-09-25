Dolar
Dünya

Çin, Trump'ın Bagram planıyla "bölgesel gerilimi ve cepheleşmeyi kışkırtmasına" karşı çıkıyor

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü, "Çin'in nükleer tesislerine yakın olduğu için" geri almayı istediğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Emre Aytekin  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Çin, Trump'ın Bagram planıyla "bölgesel gerilimi ve cepheleşmeyi kışkırtmasına" karşı çıkıyor Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA

Pekin

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, başkent Pekin'de düzenlenen aylık basın toplantısında, Trump'ın 18 Eylül'deki İngiltere ziyaretinde konuyla ilgili yaptığı açıklamaya dair değerlendirmede bulundu.

Çin'in Afganistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirten Sözcü Cang, "ABD tarafının Çin'i sorun gibi göstererek bölgesel gerilimi ve cepheleşmeyi kışkırtmasına karşıyız. Bu tutum kimseden destek bulmuyor." dedi.

Cang, Afganistan'ın geleceğinin Afgan halkının elinde olması gerektiğini vurgulayarak "Umarız ilgili taraflar, bölgesel barışın ve istikrarın korunması için yapıcı rol oynar." ifadesini kullandı.

Trump'ın Bagram planı

Başkan Trump, İngiltere'yi ziyaretinde Başbakan Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandığı en büyük askeri üs olan Bagram Hava Üssü'nü geri almayı istediklerini söylemişti.

ABD güçlerinin 2021'deki çekilme sürecinde terk ettiği üssü geri almak için Taliban yönetimiyle pazarlık ettikleri imasında bulunan Trump, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri. Onlara yok pahasına verdik. Şimdi geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin sebeplerinden biri de Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yere yalnızca bir saat uzaklıkta olması." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, daha önce de "Çin'in üssü işgal ettiğini" ileri sürmüş, Taliban yönetimi ise iddiayı reddetmişti. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, üssün Çin'in değil Afganistan'ın kontrolünde olduğunu belirtmişti.

Trump'ın karalarla çevrili Afganistan'ın uzak coğrafyasında, çevresinden yalıtılmış dev askeri üssün yaratacağı güvenlik ve lojistik sorunlarına rağmen Bagram'ı geri almak istemesi, Washington yönetiminin, küresel rakibi Çin'e karşı Asya'da ileri karakola sahip olmayı ne kadar önemsediğinin işareti olarak yorumlanmıştı.

Denklemin diğer tarafındaki Pekin ise "Kuşak ve Yol Girişimi" ile tarihi İpek Yolu güzergahında ulaştırma ve altyapı projeleriyle Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırmayı hedeflerken, bu coğrafyada kritik konumda bulunan Afganistan'da barışın ve istikrarın sağlanmasının çıkarına daha uygun görüyor.

