Dünya

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan Erdoğan-Trump görüşmesi için 'destansı' yorumu

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin "destansı" geçtiğini belirtti.

Can Hasasu, Yasin Yorgancı, Tuğba Altun  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan Erdoğan-Trump görüşmesi için 'destansı' yorumu

Washington

Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin Barrack, "Destansı, destansıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gurur duymalısınız, Erdoğan olduğu gibi davrandı. Ekip birinci sınıftı, ABD ekibiyle tüm konularda mükemmel bir uyum sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, Başkan Trump'ın konuşmaları gereken konularda nazik, anlayışlı ve güçlü olduğunu dile getirerek, "İkisi de çok güçlü adamlar. Dürüst olmak gerekirse bu tarihiydi." dedi.

Görüşme yapılırken orada bulunabilmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirten Barrack, önceden de şimdi de umutlu olduğunu söyledi.

Barrack, Suriye'deki problemlerin "istikrarla ilgili" olduğunu ifade ederek, Batı Dünyası'nın Şam yönetimine karşı güven konusunda endişeleri olduğunu belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya karşı dünyanın bakış açısının değişebileceğinin altını çizen Barrack, "Herkes diyor ki, tamam, peki onu (Şara'yı), işin içine gereğinden fazla dahil olmadan nasıl destekleyebiliriz? ABD öyle değil. ABD diyor ki yaptırımları kaldırdığımız için onu destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Barrack, "Ona sermayeyi, kaynakları, insan gücünü ve hatta dini temelde bile anlayışı sağlayacak olan sizsiniz, yani bu bölge halkı. Merkeziyetçi fakat halkın özerkliğine sahip, Dürzilerin kendi dinlerine, kendi kıyafetlerine, kendi eğitimlerine hatta kendi bölgesel güvenlik güçlerine sahip olabilecekleri kapsayıcı bir ortam yaratmanın mimarisi nedir? Aynı şey Kürtler ve Aleviler için de geçerli. Bu insanların biraz zamana ihtiyacı var." dedi.

Suriye'de "birleşik bir yapının" zamanla oluşacağı vurgusu

Suriye yönetiminin "iyi niyete sahip olduğunu" belirten Barrack, Şara'nın ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Birleşmiş Milletler (BM) oturumuna gelmesinin önemine dikkati çekti.

Barrack, birleşik bir Suriye'yi desteklediğini vurgulayarak "Parçalanmış federalizmlerin veya mezhepçiliklerin hiçbiri hiçbir yerde işe yaramadı. Lübnan'a bakın, tam bir kaos." dedi.

Aynı durumun Irak ve Afganistan'da da geçerli olduğunu kaydeden Barrack, genel anlamda birleşik bir yapının gerekliliğini ve bu durumun o ülkedeki tüm bileşenlere daha iyi bir hayat sunması gerektiğini ifade etti.

Barrack, birleşik bir yapının zamanla oluşabileceğinin altını çizerek, Suriye'de de bu durumun "parça parça" meydana geldiğini söyledi.

Gazze'deki insani durumun sona ermesi gerektiğini dile getiren Barrack, "Başka hiçbir şeyin önemi yok. Gazze bitmeden her şeyin önüne geçen dev bir mesele olmaya devam edecek." dedi.

Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın Gazze'deki insani durumu sona erdirme konusunda hemfikir olduğunun altını çizerek, "Bu, anlamsız katliamları durdurmak anlamına geliyor. Şimdi, bunun nasıl yapılacağı konusunda iki farklı görüş var. Herkes katliamları durdurmamız gerektiği konusunda hemfikir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Barrack, Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanlarının katıldığı BM Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

