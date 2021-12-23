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Dünya

Trump, Beyaz Saray'daki kayıtlarının yayınlanmaması için Yüksek Mahkemeye başvurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskını sırasında Beyaz Saray'daki kayıtlarının yayınlanmaması için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 23.12.2021
Trump, Beyaz Saray'daki kayıtlarının yayınlanmaması için Yüksek Mahkemeye başvurdu

Washington

Trump, Yüksek Mahkemeye yaptığı başvuruda, Ulusal Arşivler'in 6 Ocak'taki Beyaz Saray kayıtlarını Temsilciler Meclisinde Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesinin engellenmesini istedi.

Trump'ın avukatları Yüksek Mahkemeye verdikleri dilekçede, Washington DC Bölge Temyiz Mahkemesinin, söz konusu kayıtlar için bugüne kadar süre verdiğine işaret ederek, Temyiz Mahkemesinin bu kararının ilerleyen zamanlarda Trump'ın özel bilgilerinin yayınlanması için "kötü bir emsal teşkil edebileceği" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Trump'ın kayıtlarının yayınlanmaması için inisiyatif kullanmayı reddetmesinin ardından Trump, ekim ayında Ulusal Arşivler ve Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesine dava açmıştı.

Trump, bugüne kadar alt mahkemelerde kayıtlarının yayınlanmaması için açtığı birçok davayı kaybetmişti.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, komitenin çağrılarına uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

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