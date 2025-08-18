Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da Yedpa Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde konuşuyor.
Dünya

Trump, ABD medyasında "sahte" olarak nitelendirdiği haberlere tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'daki görüşmesine ilişkin "sahte" olarak nitelendirdiği haberlere tepki gösterdi.

Sercan İrkin  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Trump, ABD medyasında "sahte" olarak nitelendirdiği haberlere tepki gösterdi

İstanbul

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, sahte haber yaymakla itham ettiği bazı medya kuruluşlarını eleştirdi.

Putin'le 15 Ağustos'ta Alaska'da yaptıkları görüşmede büyük yenilgi aldığına yönelik haberlere tepki gösteren Trump, "Aslında o (Putin), toplantıyı ABD dışında herhangi bir yerde yapmayı çok isterdi ve sahte haber medyası bunu biliyor. Bu, önemli bir tartışma konusuydu. Eğer zirveyi başka bir yerde yapsaydık Demokratların yönettiği ve kontrol ettiği medya, bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu söylerdi. Bu insanlar hasta." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump, Senatör Murphy'i de eleştirdi

Trump, Connecticut'ın Demokrat Senatörü Chris Murphy'nin "Putin'in istediği her şeyi aldığına" yönelik ifadelerini eleştirerek "Aslında 'kimse hiçbir şey almadı', henüz çok erken ancak yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Murphy'nin, Putin'in Alaska'ya gelmesinin ona iyi bir imaj kazandırdığı görüşünde olduğuna işaret eden Trump, "Aslında Başkan Putin için bunu yapmak çok zordu. Bu savaş şimdi sona erebilir ancak Chris Murphy, (Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı) John Bolton ve diğerleri gibi aptal insanlar, bunun gerçekleşmesini daha da zorlaştırıyor." görüşünü paylaştı.

Trump'ın Avrupalı liderlerle görüşmesi

Trump, sahte haber yaydıklarını öne sürdüğü bazı medya kuruluşlarının bugün birçok Avrupalı liderin Beyaz Saray'da ağırlanacak olmasını büyük bir kayıp gibi yansıtacaklarını savundu.

Bugünü "büyük gün" olarak nitelendiren Trump, Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırlamanın ABD için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Trump, daha önce bu kadar çok Avrupalı lideri aynı anda ağırlamadığına işaret ederek "Onları ağırlamak, benim için büyük bir onur." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
