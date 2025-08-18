Dolar
40.89
Euro
47.88
Altın
3,350.51
ETH/USDT
4,262.60
BTC/USDT
115,551.00
BIST 100
10,889.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da Yedpa Ticaret Merkezi'ni ziyaretinde konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'li Senatör Van Hollen, Trump'ın Putin tarafından "kandırıldığını" savundu

ABD'li Senatör Chris Van Hollen, Başkan Donald Trump'ın, 15 Ağustos'ta Alaska'daki görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından "bir kez daha kandırıldığını" ileri sürdü.

Yasin Yorgancı  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
ABD'li Senatör Van Hollen, Trump'ın Putin tarafından "kandırıldığını" savundu

Ankara

ABC News'in "This Week" programına konuk olan Demokrat Senatör Van Hollen, Trump-Putin görüşmesini değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Van Hollen "Trump, Putin tarafından bir kez daha kandırıldı. Putin, Amerikan topraklarında kırmızı halıda ağırlandı. Ama ne ateşkes, ne de Putin ile (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy arasında yakın bir görüşme oldu." dedi.

Trump'ın görüşme öncesi dile getirdiği yaptırımların "bir kenara bırakıldığını" ifade eden Van Hollen, Trump'ın da Putin tarafından övüldüğünü vurguladı.

Van Hollen, Kongre'nin ve Senato'nun, Rusya'ya ve Putin'e yaptırımlar getirecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Görüşme öncesi Putin'in aklında tek bir hedef olduğunu ve görüşme sonrası o hedeften vazgeçmediğini belirten Van Hollen, Trump'ın yapmayı umduğu ateşkesi "dahi yapamadığını" bu yüzden bu görüşmenin Putin için bir "zafer" sayıldığını savundu.

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde yürütülen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Sındırgı’da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Balıkesir'de depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntülere ulaşıldı

Benzer haberler

ABD'li Senatör Van Hollen, Trump'ın Putin tarafından "kandırıldığını" savundu

ABD'li Senatör Van Hollen, Trump'ın Putin tarafından "kandırıldığını" savundu

Trump, ABD medyasında "sahte" olarak nitelendirdiği haberlere tepki gösterdi

Putin, Trump ile Alaska’daki görüşmenin sonuçlarına ilişkin olarak Rus yetkililerle toplantı yaptı

Avrupalı liderlerden Alaska zirvesinin ardından Ukrayna konulu ortak açıklama

Avrupalı liderlerden Alaska zirvesinin ardından Ukrayna konulu ortak açıklama
Trump-Putin Zirvesi: "Tarihi" buluşmadan ne çıktı?

Trump-Putin Zirvesi: "Tarihi" buluşmadan ne çıktı?
Zelenskiy, pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini belirtti

Zelenskiy, pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet