Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,027.50
BTC/USDT
110,128.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Kremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır

Moskova

Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Peskov, Putin'in Trump'ı Alaska'daki zirvede Moskova'ya davet ettiğini anımsattı.

Peskov, bu teklifin geçerli olduğunu belirterek, "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya'nın, İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanesini hesaba katma yönündeki talebinin geçerli olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Peskov, bu konunun güncel olduğunu söyledi.

Peskov, ilk önce Rusya ve ABD arasında yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) konusunda müzakerelerin başlatılması gerektiğini belirterek, "Ancak ileride nükleer cephane konusunun da ele alınması lazım. Bu cephaneler, Avrupa'nın güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili sorunun bileşenidir." dedi.

Putin-Trump zirvesi

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump, ağustosta Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Üssü’nde bir araya gelmişti.

Putin, Trump'a bir sonraki zirveyi Moskova'da gerçekleştirme teklifinde bulunmuş, Trump da bunun mümkün olduğunu belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kilis'te Küresel Sumud Filosu'na destek
"Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" yerli ve yabancı adli tıp ve adli bilimler uzmanlarını ağırladı
Bakan Göktaş: Aile bizim geçmişimiz, bugünümüz, yarınımız
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Galiçya Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
Yozgat'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

Benzer haberler

Kremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır

Kremlin: Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır

Trump, ICE tesislerini Antifa'dan korumak için Portland'a asker göndereceğini açıkladı

Kremlin: Türkiye egemen bir devlet olarak Rusya ile işbirliğine kendisi karar verir

BM Genel Kurulu'nun ilk haftasına Filistin damgasını vurdu

BM Genel Kurulu'nun ilk haftasına Filistin damgasını vurdu

Dışişleri Bakanı Fidan, Erdoğan-Trump görüşmesinin verimli ve başarılı geçtiğini söyledi

Dışişleri Bakanı Fidan, Erdoğan-Trump görüşmesinin verimli ve başarılı geçtiğini söyledi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: İsrail'in hiçbir komşu ülkesi kendini güvende hissedemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet