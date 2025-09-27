Dolar
Dünya

Trump, ICE tesislerini Antifa'dan korumak için Portland'a asker göndereceğini açıkladı

ABD Başkanı Trump, Oregon eyaletindeki Portland kentine, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) tesislerini daha önce "iç terör örgütü" olarak tanımladığı Antifa adlı sol örgütten korumak için asker göndereceğini bildirdi.

Yasin Yorgancı  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Trump, ICE tesislerini Antifa'dan korumak için Portland'a asker göndereceğini açıkladı Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Oregon eyaletindeki Portland kentine, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) tesislerini daha önce "iç terör örgütü" olarak tanımladığı Antifa adlı sol örgütten ve "diğer yerel terörist saldırılardan korumak için

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından Portland'a asker konuşlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in talebi üzerine Savunma Bakanı Pete Hegseth'e talimat verdiğini ifade eden Trump, "savaşta harap olmuş Portland'ı ve kuşatma altındaki ICE tesislerini" Antifa ile diğer yerel teröristlerin saldırılarından korumak için gerekli tüm birliklerin sağlanmasını emrettiğini belirtti.

Trump ayrıca, gerekirse "tam güç kullanma yetkisi de verdiğini" bildirdi.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı yapılan protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve geçen ay da suçlularla mücadele kapsamında Washington DC'ye Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın Washington polis teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli bir şekilde güç ele geçirme" olarak nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.

Trump yönetiminin Antifa'yı "iç terör örgütü" olarak tanımlaması

Önceki haftalarda Cumhuriyetçi ve aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Beyaz Saray, sol grupları hedef almayı hızlandıracağını duyurmuştu.

Beyaz Saray, Antifa'nın son 8 yıl içinde 11 şiddet eyleminin arkasında olmakla suçlandığı bir açıklama yapmıştı. Bunun üzerine Trump, Antifa adlı sol örgütü, "iç terör örgütü" olarak tanımlayan bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

