Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu
logo
Dünya

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa, 2027'ye kadar Rus fosil yakıtlarına ilişkin sayfayı kapatacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın 2027 yılına kadar Rus fosil yakıtları kullanımını tamamen bitireceğini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa, 2027'ye kadar Rus fosil yakıtlarına ilişkin sayfayı kapatacak Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Von der Leyen, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'ta, ABD Başkanı Donald Trump ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştüklerini belirten von der Leyen, "Rusya'nın fosil yakıtlardan elde ettiği gelirleri hızla azaltmanın gerekli olduğu konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, 19. yaptırım paketi ile AB'nin Rusya'ya baskıyı artıracağını, Avrupa pazarlarına Rus LNG ithalatının yasaklanacağını ve üçüncü ülkelerdeki rafinerileri ile petrol tüccarlarının hedef alınacağını anımsatarak, "Avrupa, 2027 yılına kadar Rus fosil yakıtlarına ilişkin sayfayı tamamen kapatmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa hava sahasına yapılan ihlaller de dahil olmak üzere Kremlin'in provokasyonlarını da ele aldıklarını bildiren von der Leyen, bunların, verecekleri tepkiyi test etmek üzere yapılan girişimler olduğunu belirtti.

Von der Leyen, Avrupa'nın doğu kanadını güçlendirmek için savunma çabalarını hızlandırdığını anlattı.

Görüşmede, Orta Doğu'daki durumu da ele aldıklarına dikkati çeken von der Leyen, "Her ikimiz de sivillerin acılarının sona ermesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Avrupa, iki devletli çözümü kararlılıkla desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Ukrayna'daki kayıp çocukların durumunu görüştüklerini, Trump'a bu konudaki kararlılığından dolayı teşekkür ettiğini, Avrupa ve ABD'nin çocukları geri getirmek için birlikte çalışacağını kaydetti.

