Yaşam

ABD'li girişimci, lezzetine hayran kaldığı Antep baklavasını iş fırsatına dönüştürdü

ABD’li Roy Donk, lezzetine hayran kaldığı Antep baklavasını kargoyla Türkiye'den getirerek New York'taki atölyesinde şerbetleme ve fırınlama işleminden geçiriyor ve en taze haliyle Amerikalılara ulaştırıyor.

Mücahit Oktay  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
ABD'li girişimci, lezzetine hayran kaldığı Antep baklavasını iş fırsatına dönüştürdü Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

New York

Antep baklavasını iş fırsatına dönüştüren 30 yaşındaki Donk, AA muhabirine işsiz kaldığı dönemde Brooklyn'deki pastanede baklava reyonunu görünce "Ben de baklava satabilirim." diye düşündüğünü ve hayatında önemli bir değişiklik yapmaya karar verdiğini söyledi.

Kovid-19 salgını döneminin sonuna doğru ekonomik zorluk yaşadığı ve çıkış yolu aradığı dönemde Orta Doğuluların işlettiği pastanede otururken cüzdanında neredeyse hiç para kalmadığını fark ettiğini belirten Donk, "Ne satsam diye düşünüyordum. Önümde baklava dolu bir duvar var ve 'Bu, komik olabilir.' dedim. 'Bu, sevimli olabilir, insanlar bunu beğenebilir.' diye düşündüm. Yaklaşık 45 parça baklava satın aldım, daha fazla değil. Otoparka gittim ve bir tepsi baklavayla dolaşmaya başladım." dedi.


Amerikalı girişimci, ne kadara satacağını bile bilmediği bir tepsi baklavanın hepsini konser alanında satınca devam etmeye karar vererek işe koyulduğunu anlattı.

"O gün kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim"

Baklava satışını daha profesyonel seviyeye taşımak isteyen Roy Donk, Türk baklavasını ilk kez New Jersey eyaletinde tattığını belirtti.

Donk, "Paterson adında, Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgeye gittim. Orada birkaç mağazaya girdim ve o gün kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim çünkü ilk kez Türk baklavasını denedim." şeklinde konuştu.

Dünyada birçok ülkede baklava yapıldığını ve birçoğunu denediğini belirten Donk, Türk baklavası için "Tüm zamanların en iyisi" dedi.

Amerikalı girişimci, "Basitçe herhangi bir baklava satamam. Türk baklavası satmalıyım çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Kalite hastasıyım. En iyisini seviyorum, en iyi ürünü satmalıyım. O günden beri sadece Türk baklavası satıyorum." ifadelerini kullandı.

Tanıtımla satışını artırmak amacıyla plaj, çiftçi pazarı ve müzik konseri gibi her mekanı ayrımsız şekilde denediğini belirten Donk, Türk baklavasını ilk kez tadan Amerikalılardan çok güzel tepkiler aldığını söyledi.

New York'ta Türk baklavasını ilk kez tadan Amerikalı kızın mutluluktan ağladığını belirten Donk, bu tepkiyi görmek için Ay'da bile baklava satabileceğini ifade etti.

"Türkiye'de sıcak misafirperverlikle, en iyi insanlarla ve en iyi yemeklerle karşılaştım"

Roy Donk, baklavaları Gaziantep’ten kuru şekilde kargoyla getirdiğini, Brooklyn’deki atölyesinde şerbetleme ve fırınlama işlemlerini tamamlayarak Amerikalılara en taze haliyle ulaştırabildiğini söyledi.

Yaptığı işi daha iyi öğrenmek ve baklava üretimini yerinde görmek için 2022'de Türkiye'ye gittiğini anlatan Donk, "Türkiye'de sıcak misafirperverlikle, en iyi insanlarla ve en iyi yemeklerle karşılaştım." dedi.

Donk, seyahatinde baklavalarını ürettirdiği Gaziantep'in dışında Kapadokya, Antalya ve İstanbul'u da gezdiğini, bunun kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Baklava satışı konusunda uzun süreli büyük hedefler koyduğunu belirten ABD'li girişimci, ocak ayında yeniden Türkiye'ye giderek baklava yapımı üzerine eğitim alma arzusunu dile getirdi.

"İlk kimin yaptığını bilmiyorum ama en çok Türk baklavasını sevdiğimi biliyorum"

Büyük dedesinin Yunanistan kökenli olduğunu belirten Roy Donk, tatlısının dışında Türk yemeklerini de çok beğendiğini ifade etti.

Donk, baklavanın hangi kültüre ait olduğu konusunda, "Sanırım Türk. İlk kimin yaptığını bilmiyorum ama Türk baklavasını en çok sevdiğimi biliyorum ve bu, Yunan arkadaşlarımı sevmediğim anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Türkiye'den getirdiği baklavaları tanıtmak için yakaladığı hiçbir fırsatı kaçırmayan Donk, New York'ta tepsiyle dolaştırdığı Türk tatlısını Amerikalılara bolca ikram ediyor.

Baklavanın kendisi için sadece kazanç kapısı değil aynı zamanda tutku olduğunu ifade eden Roy Donk, koluna çizdirdiği baklava desenli dövmeyi herkese gururla gösteriyor.

Sempatik tavırlarıyla dikkati çeken Donk, ABD medyasında zaman zaman haberlere konu oluyor.

Donk, renkli paylaşımlarıyla sosyal medyada oldukça yüksek oranda takip ediliyor ve takipçileri tarafından gündemde tutuluyor.

