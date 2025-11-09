Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,399.30
BTC/USDT
101,899.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran: Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlanmasının şu anda mümkün olmadığını söyledi.

Ahmet Dursun  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
İran: Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok

Tahran

Tahran'da basına konuşan Erakçi, "Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok çünkü ABD tarafından olumlu veya yapıcı bir yaklaşım görmüyoruz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erakçi, ABD tarafının "eşitlik temelinde ve karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşmaya dayalı bir müzakereye hazır olması halinde nükleer müzakerelere yeniden başlanmasının mümkün olacağını" belirtti.

İran ile ABD arasında nisanda başlayan nükleer müzakere süreci, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesilmişti. Daha sonraki süreçte ise iki ülkenin müzakerelere yeniden başlaması için Umman'ın aracılığında gerçekleştirilen girişimler, ABD'nin İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma ve füze programını kısıtlama talepleri nedeniyle başarısız olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siber suçlarla mücadele kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 53'ü tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan yarın ABD'yi ziyaret edecek
Sivil toplum kuruluşlarından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda ABD Başkanı Sayın Trump’la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan yarın ABD'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan yarın ABD'yi ziyaret edecek

İran: Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok

Berlin Duvarı'nın yıkılışından SAFE Programı'na: Avrupa güvenliğinin yeni mimarisine doğru

ABD'li girişimci, lezzetine hayran kaldığı Antep baklavasını iş fırsatına dönüştürdü

ABD'li girişimci, lezzetine hayran kaldığı Antep baklavasını iş fırsatına dönüştürdü
Çin, kritik mineraller ve süper sert metallerin ABD'ye ihracatına getirdiği yasağı askıya aldı

Çin, kritik mineraller ve süper sert metallerin ABD'ye ihracatına getirdiği yasağı askıya aldı
ABD Başkanı Trump'tan Senato'ya "Obamacare'i sonlandırın" çağrısı

ABD Başkanı Trump'tan Senato'ya "Obamacare'i sonlandırın" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet