Dışişleri Bakanı Fidan yarın ABD'yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'yi ziyaret edecek.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Fidan, ABD'ye yarın ziyarette bulunacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Fidan, bölgesel ve ikili konularda toplantılara katılacak.