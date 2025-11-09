Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan yarın ABD'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'yi ziyaret edecek.

Tuğba Altun  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Dışişleri Bakanı Fidan yarın ABD'yi ziyaret edecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Fidan, ABD'ye yarın ziyarette bulunacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Fidan, bölgesel ve ikili konularda toplantılara katılacak.

