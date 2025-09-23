Dolar
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BM'yi "hiçbir iş yapmamakla" suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'daki savaşa ve Gazze'de devam eden saldırılara işaret ederek, Birleşmiş Milletleri (BM) "hiçbir iş yapmamakla" suçladı.

Dildar Baykan Atalay  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
Ankara

Rubio, katıldığı Fox and Friends programında gündemi değerlendirdi.

BM'nin Ukrayna ve Gazze konusunda hiçbir rol üstlenmediğini savunan Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulunda yapacağı konuşmada buna değineceğini belirtti.

Rubio, "Başkan (Trump) BM'ye kendi anlamı ve amacını bulması için meydan okuyacak çünkü hiçbir iş yapmıyor gibi duruyorlar. Ayrıca çok fazla para harcamakta da iyiler." ifadesini kullandı.

Hamas'ın mektubu konusunda çelişkili ifadeler

ABD basınında çıkan "Hamas, Trump'a mektup gönderdi" iddialarını da yanıtlayan Rubio, bu konuda çelişkili ifadeler kullandı.

Rubio konu hakkında, "Hamas, Fransa'ya mektup göndermedi, Hamas başka bir ülkeye mektup göndermedi. Hamas açıkça görünüyor ki sözüm ona Trump'a mektup gönderdi. Çünkü Hamas gibi kötü bir grup bile Trump'ın çözüm ve etki gücü olan tek kişi olduğunu biliyor." dedi.

Fox News, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup gönderdiğini ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 2 ay ara verilmesi garantisi sunması halinde, elindeki İsrailli esirlerin yarısını "hemen" serbest bırakmayı önerdiğini öne sürmüştü.

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BM'yi "hiçbir iş yapmamakla" suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BM'yi "hiçbir iş yapmamakla" suçladı

