Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da iki bakanlık arasındaki "İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılıyor.
logo
Gündem, İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk vatandaşının yurda dönüşü için çalışmalar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail güçlerince Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 14 Türk vatandaşının Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönüşü için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Can Efesoy  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk vatandaşının yurda dönüşü için çalışmalar sürüyor

Ankara

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor." bilgisini paylaştı.

Sözcü Keçeli, süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini beklediklerini belirtti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyor.

