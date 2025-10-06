Dolar
41.68
Euro
48.67
Altın
3,943.29
ETH/USDT
4,573.50
BTC/USDT
123,900.00
BIST 100
10,878.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Kongre Merkezi'nde “11.⁠ ⁠Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin yaşlı ve engelli yalnız bırakılmadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakım gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin kişiye ulaşıldı.

Sefa Bilgitekin  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin yaşlı ve engelli yalnız bırakılmadı

Ankara

Bakanlık, yaşlı ve engelli vatandaşların yerinde, kendi sosyal çevresinden ayrılmadan bakımını sağlayan hizmet modellerini sürdürmeye devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda, yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakım gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Ulusal Vefa Programı yürütülüyor.

Büyük bölümü kadınlardan, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifikalı personelden oluşan ekipler, yalnız yaşayan vatandaşların ikamet ettiği evlerin temizliği, yemek ihtiyacı, pazar alışverişi, günlük bakım ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

81 ilde uygulanıyor

İhtiyaç sahibi olup, kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan engelliler, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenlerle 60 yaş ve üstü vatandaşlar, 81 ilde bu hizmetten yararlanabiliyor.

Evlerinden çıkamayan ve ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların taleplerini yerine getiren ekipler, bu yıl 128 bin yaşlı, engelli ve kronik hastanın ihtiyacını giderdi.

Ulusal Vefa Programı'nın hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) başvuruda bulunabiliyor.

Vakıf personelinin saha çalışmaları ve ev ziyaretleri sırasında belirlediği ihtiyaç sahipleri de hizmete dahil ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'da "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi
Sirkeci'de arabalı vapur iskeleye çarptı
tTHY'nin yeni pilotları mezun oldu
Mossad'a casusluk yaptığı iddia edilen 2 zanlıya tutuklama talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin yaşlı ve engelli yalnız bırakılmadı

Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin yaşlı ve engelli yalnız bırakılmadı

Alman iş gücü piyasasında giderek daha fazla yaşlı insan çalışıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından özel kreş ve gündüz bakımevleri desteklerine ilişkin açıklama

Ani Ören Yeri'nin saklı tarihi kadınların elinde aydınlanıyor

Ani Ören Yeri'nin saklı tarihi kadınların elinde aydınlanıyor
Bakan Göktaş, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'nda konuştu

Bakan Göktaş, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'nda konuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet