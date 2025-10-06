Sirkeci'de arabalı vapur iskeleye çarptı
Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, Sirkeci'de demirli başka bir vapura ve iskeleye çarptı.
İstanbul
Harem-Sirkeci hattında sefer yapan arabalı vapur, önce Sirkeci İskelesi'nde demirli bir vapura, ardından iskeleye çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iskeleye çarpan vapuru kurtararak iskeleye demirletti.
📹 Kaza anı, vapurdaki bir yolcu tarafından kaydedildi pic.twitter.com/VHvC6q8lGS
Kazada iskelede hasar meydana gelirken, kaza dolayısıyla yaralanan olmadı.
Kazada iskelede hasar meydana gelirken, kaza dolayısıyla yaralanan olmadı.

Öte yandan, kaza vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.