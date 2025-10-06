Dolar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Kongre Merkezi'nde “11.⁠ ⁠Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Sirkeci'de arabalı vapur iskeleye çarptı

Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, Sirkeci'de demirli başka bir vapura ve iskeleye çarptı.

İrem Demir, Veysel Ensar Gökcegözog  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Sirkeci'de arabalı vapur iskeleye çarptı

İstanbul

Harem-Sirkeci hattında sefer yapan arabalı vapur, önce Sirkeci İskelesi'nde demirli bir vapura, ardından iskeleye çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iskeleye çarpan vapuru kurtararak iskeleye demirletti.

Kazada iskelede hasar meydana gelirken, kaza dolayısıyla yaralanan olmadı.

Öte yandan, kaza vapurdaki bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
