Gündem

Malatya'da freni arızalanan kamyon 7 konteyner iş yerine çarptı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyon, yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı.

Okan Coşkun  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Malatya'da freni arızalanan kamyon 7 konteyner iş yerine çarptı Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

İnönü Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 KS 076 plakalı kamyon, freni arızalanınca kontrolden çıktı.

Kamyon yol kenarındaki 7 konteyner iş yerine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre olayda yaralanan sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

