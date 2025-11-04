Dolar
42.09
Euro
48.41
Altın
3,993.98
ETH/USDT
3,522.50
BTC/USDT
104,465.00
BIST 100
10,923.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Sefa Bilgitekin  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da, Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Javiera Toro Cáceres ile Bakanlıklar arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göktaş, imzalanan mutabakat zaptı ile kadınların güçlendirilmesi, bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çocuk haklarının korunması başta olmak üzere ortak çalışmaların artarak devam edeceğine gönülden inandığını belirterek, anlaşmanın ülkeler için hayırlı olmasını temenni etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı Sınavları başvuruları başladı
Bu hafta yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Motosikletlerde "koruyucu eldiven" zorunluluğu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İSEDAK Suriye Programı ile Suriyeli kardeşlerimizin kalkınma hamlesine katkı sunacağız

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması

Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti ticari işbirliğini serbest bölgelerle güçlendirecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet