Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi hayatını kaybetti
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.
Ankara
Ege Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapımı süren 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle ikiye ayrıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA
Yük asansörünün ortadan ikiye ayrılması sonucu 12'nci katta çalışan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.