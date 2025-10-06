Dolar
Gündem

Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.

Aykut Karadağ, Duygu Yener  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi hayatını kaybetti Fotoğraf: Ahmet Akın/AA

Ankara

Ege Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapımı süren 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle ikiye ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı.


Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Yük asansörünün ortadan ikiye ayrılması sonucu 12'nci katta çalışan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

