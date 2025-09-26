Dolar
41.57
Euro
48.53
Altın
3,745.86
ETH/USDT
3,887.10
BTC/USDT
108,957.00
BIST 100
11,264.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Ani Ören Yeri'nin saklı tarihi kadınların elinde aydınlanıyor

Kars'ta UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ndeki arkeolojik kazılarda görev alan kadınlar, restorasyon işlemleriyle saklı tarihi aydınlatıyor.

Cüneyt Çelik  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Ani Ören Yeri'nin saklı tarihi kadınların elinde aydınlanıyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Tarihte Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliği taşıyan ve Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından fethedilen Ani, 2016'da UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Ani'de 1892-1893 ile 1904-1917 yıllarında Nikolai Yakovleviç Marr, 1944'te Prof. Dr. İsmail Kılıç Kökten, 1964-1967'de Prof. Dr. Kemal Balkan, 1989-2005'te Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı, 2006-2010'da Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu, 2011-2018'de Prof. Dr. Fahriye Bayram başkanlığında yürütülen kazılar, 2019 yılından bu yana Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığında devam ediyor.

Bu sezon bilim insanları, sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar ve öğrencilerden oluşan 130 kişilik ekip, Ani'nin saklı tarihinin gün yüzüne çıkarılması için çalışıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kazı çalışmalarına destek veren akademisyen ve öğrencilerden oluşan 80 kadın da burada bulunan parçaları temizleyip birleştiriyor. Restorasyon işlemlerinde aktif görev alan kadınlar, Ani'nin saklı tarihinin aydınlatılmasına katkıda bulunuyor.

"1000 yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıkarmış oluyoruz"

Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, AA muhabirine, Türklerin Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan ve Sultan Alparslan'ın Anadolu'da fethettiği ilk şehir Ani'deki kazı, koruma ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi ortaklığıyla kazı, koruma ve çevre düzenleme çalışmalarının birbirine paralel şekilde eşzamanlı olarak devam ettiğini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Ani, sadece toprak üstündeki anıtsal eserleri veyahut halen daha kazılmayı bekleyen toprak altındaki kalıntılarıyla değil, aynı zamanda taşınır nitelikteki küçük buluntularıyla da Orta Çağ'ın ve Türk İslam sanatının en önemli şehirlerinden birisi. Biz de kazılarımızda hemen hemen her tür malzemeden yani taş eserlerden pişmiş toprak eserlere varıncaya kadar kemik eserlerden tekstil ürünlerine varıncaya kadar binlerce eseri 1000 yıl sonra belki de ilk kez gün yüzüne çıkarmış oluyoruz."

Arslan, çıkarılan eserlerin koruma altına alındığını kaydederek, "Her alanda olduğu gibi kadınlarımız, arkeolojik kazı ve koruma çalışmalarında da aktif görev alarak Ani'deki çalışmalara büyük bir katkı sunuyorlar. Her ortamda olduğu gibi ekip arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu kadın hocalarımız ve öğrencilerimizden oluşmaktadır. Kız öğrencilerimiz, 1000 yıllık topraktan çıkardığımız eserlerin yeniden hayat bulmaları için büyük bir fedakarlıkla emek sarf ediyor." diye konuştu.

"Bilezik parçalarını gün yüzüne kızlar, kadınlar olarak çıkardık"

Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Tuana Karataş ise Ani Ören Yeri'nde çalışmanın kendileri için çok güzel bir deneyim olduğunu belirtti.

Arazide çalışarak buldukları eserleri restore ettiklerini anlatan Karataş, "1000 yıl önce bu topraklarda yaşamış insanların kullandığı eşyaları gün yüzüne çıkarmak, onları restore etmek bizim için çok güzel bir deneyim. 1000 yıl önce başka bir kadın tarafından kullanılan bilezik parçalarını bugün gün yüzüne kızlar, kadınlar olarak çıkardık şimdi temizliyoruz. Eşsiz bir deneyim, çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim gören Gülizar Başak da Ani Ören Yeri kazı çalışmalarında gönüllü olarak çalıştığını dile getirerek, "Arazide, kazı evindeki çalışmalarda faaliyet gösteriyoruz. Burada 1000 yıl önce yaşayan insanların kullandığı eserlere dokunmak, ortaya çıkarmak ve bunları birleştirmek bizim için çok değerlidir. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu eserlere dokunduğum için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu hendek açılarak inceleniyor
Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin 6 sanığın tekrar yargılandığı davada karar
İzmir'deki kentsel dönüşüm hak sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSKGV'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
ABB konser harcamalarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Benzer haberler

Ani Ören Yeri'nin saklı tarihi kadınların elinde aydınlanıyor

Ani Ören Yeri'nin saklı tarihi kadınların elinde aydınlanıyor

Ani'deki kazılarda Selçuklu dönemine ait kümbet bulundu

Kars'ta hümik asitli silajlık mısır üretim denemesinde yüksek verim alındı

Bakan Göktaş, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'nda konuştu

Bakan Göktaş, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'nda konuştu
Ani'deki kazılarda Selçuklu dönemine ait kümbet kalıntısı bulundu

Ani'deki kazılarda Selçuklu dönemine ait kümbet kalıntısı bulundu
Kars'ın tarih ve doğa rotaları Sarıkamış'tan tanıtılmaya başlandı

Kars'ın tarih ve doğa rotaları Sarıkamış'tan tanıtılmaya başlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet