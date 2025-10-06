Dolar
Dünya, Gazze protestoları

Güney Afrika'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin birçok kentinde binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edildi.​​​​​​​

06.10.2025
Güney Afrika'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi Fotoğraf: Ihsaan Haffejee/AA

Cape Town

Filistin'le Dayanışma Kampanyası (PSC) isimli sivil toplum kuruluşu tarafından Cape Town'da düzenlenen gösteride, yüzlerce kişi tarihi parlamento binası önünde bir araya geldi.

"Gazze'de soykırıma son", "Özgür Filistin", "Terör devleti İsrail" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyulan Güney Afrikalılar dahil tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Cape Town'un turistik mekanlarından Waterfront bölgesindeki bir giyim mağazasının önünde düzenlenen protestoda ise göstericiler mağaza sahibinin İsrail’e verdiği destek nedeniyle boykot çağrısı yaptı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yürütme başkenti Pretorya'daki İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride de Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı protesto edildi.

Gösteriye katılanlar, filoda alıkonulan Güney Afrikalıların derhal serbest bırakılması çağrısını tekrarlarken, hükümete İsrail Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısında bulundu.

Johannesburg'da Sandton'daki ABD konsolosluk binası önünde düzenlenen gösteriye katılanlar ise Gazze üzerindeki ablukanın kaldırılması ve yardımların girişine izin verilmesinin yanı sıra Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulanların serbest bırakılmasını talep eden sloganlar attı.

İsrail, Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırılarda aralarında Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela'nın da bulunduğu 6 Güney Afrikalı aktivisti alıkoymuştu.

Hastanede durumları takip edilen Küresel Sumud Filosu aktivistleri taburcu edildi
Kabine üyelerinden "Gazze Kararlılık Yürüyüşü"ne destek

