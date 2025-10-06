Dolar
Dünya

ABD hükümeti, Oregon, Illinois ve diğer eyaletler için 400 Ulusal Muhafız görevlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Texas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırılmak üzere görevlendirdi.

Emirhan Demir  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
ABD hükümeti, Oregon, Illinois ve diğer eyaletler için 400 Ulusal Muhafız görevlendirdi

Ankara

Trump yönetiminin, Demokrat Parti seçmenlerinin yoğunlukla yaşadığı kentlere yönelik askeri adımları, eleştirilere rağmen sürüyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in mahkemeye sunduğu belgede, Texas eyaletinden 400 kadar Ulusal Muhafızın, ülkenin Oregon ve Illinois eyaletlerinin yanı sıra "muhtemelen diğer yerlere" gönderilmek için görevlendirdiği ortaya çıktı.

Illinois Valisi JB Pritzker, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bu adıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Federal hükümetten hiçbir yetkili, bu konuyu görüşmek veya koordine etmek için beni aramadı." ifadesini kullandı.

ABD Bölge Yargıcı Karin Immergut ise dün, Trump yönetiminin Oregon eyaletine bağlı Portland kentine yaklaşık 200 Ulusal Muhafız konuşlandırma planına getirdiği geçici yasağın ardından bugün verdiği kararda, Ulusal Muhafız konuşlandırmasını bu kez eyalet genelinde geçici olarak engelledi.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve ağustosta suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.

