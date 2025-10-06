Dolar
Gündem

Kapıkule'de tır dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir tırın dorsesinde 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Doğukan Vurgun  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Kapıkule'de tır dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi Fotoğraf: Doğukan Vurgun - AA

Edirne

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı, risk analizleri kapsamında X-ray taramasına sevk etti.

Taramada, yoğunluk tespit edilen tırın dorsesinin güvenlik halatının kesik olduğu ve vidayla tutturulduğu belirlendi.

Narkotik dedektör köpeği "Uzay"ın da katıldığı aramada, aracın dorsesine gizlenmiş 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi.

Tırın sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı.

