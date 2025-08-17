Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,510.60
BTC/USDT
117,750.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana’nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
logo
Dünya

Trump, Rusya konusunda "büyük gelişmeler" olduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya konusunda "büyük gelişmeler" olduğunu belirterek takipte kalınması çağrısı yaptı.

Aynur Şeyma Asan  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Trump, Rusya konusunda "büyük gelişmeler" olduğunu belirtti

Ankara

Trump, sosyal medya hesabından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'daki görüşmesi hakkında paylaşımlar yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Rusya konusunda büyük gelişmeler var. Takipte kalın." ifadelerini kullanan Trump, diğer paylaşımlarında ABD medyasını hedef aldı.

Trump, bazı medya kuruluşlarının "sahte haberler" yaptığını ve kendisiyle ilgili haberlerde gerçeği çarpıttığını savunduğu paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşından eski ABD Başkanı Joe Biden'ın "aptal savaşı" diye bahsetti.

ABD Başkanı Trump, "Alaska'da, Biden'ın asla yaşanmaması gereken aptal savaşına ilişkin harika bir toplantı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer paylaşımında Trump, "Anlaşmanın parçası olarak Rusya'nın Moskova'dan vazgeçmesini sağlasaydım sahte haberler ve ortakları radikal solcu demokratlar, korkunç bir hata ve çok kötü bir anlaşma yaptığımı söylerdi. Bu yüzden onlar sahte haberler." ifadelerini kullanarak medyanın, "durdurduğu diğer çatışmalar hakkında" konuşması gerektiğini savundu.

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "yapay et" iddialarına yanıt verdi
Polis memuru, dolandırıcılık yöntemlerini kitap haline getirdi
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Orman yangınlarının yüzde 57'si orman dışı alanlarda başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı için tebrik telefonu

Benzer haberler

ABD: Putin, barış anlaşmasının bir parçası olarak Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin verilmesini kabul etti

ABD: Putin, barış anlaşmasının bir parçası olarak Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin verilmesini kabul etti

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında konuştu

Trump, Rusya konusunda "büyük gelişmeler" olduğunu belirtti

ABD'de restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

ABD'de restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
ABD'de Trump yönetiminin başkent Washington'daki müdahalesine üç Cumhuriyetçi eyaletten destek

ABD'de Trump yönetiminin başkent Washington'daki müdahalesine üç Cumhuriyetçi eyaletten destek
Trump'ın 22 Ağustos'a kadar Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi düzenlemek istediği iddiası

Trump'ın 22 Ağustos'a kadar Rusya-Ukrayna-ABD üçlü zirvesi düzenlemek istediği iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet