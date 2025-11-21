Dolar
42.44
Euro
48.87
Altın
4,083.05
ETH/USDT
2,794.60
BTC/USDT
85,300.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere "TUR" uçağıyla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentine geldi. -VTR-
logo
Kültür

ABD'de 1939 yılına ait orijinal "Superman" çizgi romanı, açık artırmada 9,12 milyon dolara satıldı

ABD'de bir evin çatısında el değmemiş halde bulunan 1939 yılına ait orijinal "Superman" çizgi romanı açık artırmada 9,12 milyon dolara alıcı buldu.

Ahmet Furkan Mercan  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
ABD'de 1939 yılına ait orijinal "Superman" çizgi romanı, açık artırmada 9,12 milyon dolara satıldı

Ankara

Heritage Auctions internet sitesindeki açıklamaya göre, bir çatı katında el değmemiş halde bulunan 1939 yılına ait orijinal Superman çizgi romanı, açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Açık artırmada, "şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyat" rekorunu elde ederek 9,12 milyon dolara satılan çizgi romanın Kuzey Kaliforniya'da bir evin çatı katında bulunduğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İnternet sitesi, durumu "çizgi roman koleksiyonculuğunun zirvesi" olarak nitelendirdi ve "olağanüstü korunmuş kopyanın" fiyatının, önceki 6 milyon dolarlık rekoru geride bıraktığını bildirdi.

Heritage Auctions yetkilisi Lon Allen, "popüler kültürde dönüm noktası" şeklinde nitelediği çizgi romanın bu kopyasının "benzersiz" olduğunu ifade etti.

Uluslararası çizgi roman sektöründe, eski yıllara ait ve iyi korunmuş kopyalarının "bulunması en zor örnekler" olduğu ve piyasada oldukça yüksek fiyata alıcı bulabildiği biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlem yaptıkları iddia edilen 20 kişi tutuklandı
Şişli'de 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltıldı
Konya'da hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Benzer haberler

ABD'de 1939 yılına ait orijinal "Superman" çizgi romanı, açık artırmada 9,12 milyon dolara satıldı

ABD'de 1939 yılına ait orijinal "Superman" çizgi romanı, açık artırmada 9,12 milyon dolara satıldı

Zelenskiy, ABD'nın hazırladığı "barış planına" ilişkin Ukrayna halkına hitaben konuşma yaptı

Avrupa Birliği'nden ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planına tepki

Suriye yaptırımlarında dönüm noktası: Şara-Mast buluşması

Suriye yaptırımlarında dönüm noktası: Şara-Mast buluşması
Epstein meselesi ABD siyasetinin kara kutusu mu oluyor?

Epstein meselesi ABD siyasetinin kara kutusu mu oluyor?
Yapay zeka ve veri merkezleri küresel enerji talebinin yeni belirleyicisi olma yolunda ilerliyor

Yapay zeka ve veri merkezleri küresel enerji talebinin yeni belirleyicisi olma yolunda ilerliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet