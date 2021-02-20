Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya’da Honjo şehri Türk bayraklarıyla süslendi

Japonya'da Honjo şehri, Temmuz'da düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları öncesinde Türk bayraklarıyla donatıldı.

Ahmet Furkan Mercan   | 20.02.2021
Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya’da Honjo şehri Türk bayraklarıyla süslendi

Tokyo

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Tokyo Olimpiyatları bünyesinde Paralimpik Tekvando Milli Takımı sporcularına ev sahipliği yapacak Honjo şehri, Türk bayraklarıyla süslendi.

Turnuva tarihinden 5 ay önce caddeleri Türk bayraklarıyla süslenen Honjo şehri, olimpiyat bünyesinde Japonya’ya gelecek Paralimpik Tekvando Milli Takımını ağırlayacak.

Öte yandan Honjo, oyunlar öncesinde Japonya genelinde misafir şehirleri bir araya getiren etkinlikte düzenlenecek poster yarışmasına da katıldı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan mesajda büyükelçilik, çevrim içi oy verilebilen yarışmada Honjo şehrine destek çağrısında bulundu.

Destek çağrısına sosyal medya üzerinden Türkiye Dışişleri Bakanlığı da katıldı.

Honjo ve Türkiye serüveni

Honjo Belediye Başkanı Yoshida Shinge, Paralimpik Tekvando Milli Takımına ev sahipliği yapılmasına Şubat 2020'de gönüllü olmuştu.

Gönüllülük sonrası Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Honjo Belediye Başkanı Yoshida'yı büyükelçilikte ağırlamıştı.

Büyükelçi Mercan, Aralık 2020'deki Honjo'yu ziyaretinde, şehir sakinleri ve öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanmıştı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 68 kişi hayatını kaybetti
İran mutasyonlu virüsün yayılmasını önlemek için Irak'a açılan 7 sınır kapısını yolcu geçişlerine kapattı
Sağlık Bakanı Koca: Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz
İtalya'da Kovid-19 salgını bir yılını tamamladı
Rusya'da üçüncü Kovid-19 aşısı tescillendi

Benzer haberler

Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya’da Honjo şehri Türk bayraklarıyla süslendi

Tokyo Olimpiyatları öncesinde Japonya’da Honjo şehri Türk bayraklarıyla süslendi

Japonya'dan Kovid-19 aşısına adil erişim hedefleyen COVAX'a 200 milyon dolar taahhüt

Dışişleri Bakanlığı Hanau katliamında hayatını kaybeden kurbanları andı

Nissan, Fukuşima'daki 7,3'lük deprem sonrası bazı tesislerinde üretimi geçici durduracak

Nissan, Fukuşima'daki 7,3'lük deprem sonrası bazı tesislerinde üretimi geçici durduracak
Japonya, Güney Kore ve ABD, Kore yarımadasının nükleerden arındırılmasında mutabık

Japonya, Güney Kore ve ABD, Kore yarımadasının nükleerden arındırılmasında mutabık
Quad ittifakından Myanmar'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi çağrısı

Quad ittifakından Myanmar'da demokrasinin yeniden tesis edilmesi çağrısı