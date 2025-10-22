Dolar
Politika

Dışişleri Bakanlığı: İsrail meclisinin Batı Şeria’nın ilhakına yönelik attığı adım yok hükmündedir

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik girişimine ilişkin, "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

Büşranur Keskinkılıç  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Ankara

Bakanlık, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik girişimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'de barışın tesisine yönelik çabaların sürdüğü bir dönemde atılan provokatif adımın, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrar ortamını tehdit ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir. 1967 yılından bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria Filistin toprağıdır. Batı Şeria'da İsrail'in hukuksuz oldubittilerine izin verilmemelidir. Türkiye, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını savunmayı ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdürecektir."

