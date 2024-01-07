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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu'nun görevden alınması ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi

İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı katliam üç aydır devam ederken İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi.

Turgut Alp Boyraz  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu'nun görevden alınması ve erken seçim talebiyle gösteri düzenledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Netanyahu hükümetinin politikalarının Filistin direniş örgütü Hamas'ın "güçlenmesine" imkan sağladığını savunan göstericiler ellerinde, "Bizi aptallar yönetiyor" ve "(Gazze'deki İsrailli) Esirler 92 gündür çile çekiyor, Netanyahu ve (Benny) Gantz'ın umrunda değil" yazılı dövizler taşıyarak, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı.

Gösterinin düzenlendiği Habima Meydanı'na kurulan dev ekrandaki "Şimdi tek umudumuz seçimler" yazısı dikkati çekti.

Göstericilerden bir kısmı binlerce sivilin katledildiği Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları desteklediklerini ifade ederek, Netanyahu’yu Hamas'a karşı "başarısız" olmakla suçladı.

Gazze sınırında bulunan Sderot kentindeki evinden savaş nedeniyle tahliye edilen Gali Basudo isimli İsrailli, gösteride yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den önce İsrail'in izniyle Katar'ın Gazze'ye yaptığı para yardımına işaret ederek, "İsrail hükümeti sadece Hamas'a çantalar dolusu para vermekle kalmadı, Gazze sınırında ikamet eden bizleri de sattı. (İsrail hükümeti) Bizden vazgeçti ve söylediği yalanlar 7 Ekim'de yüzümüzde patladı." dedi.

İsrail'de anketler Netanyahu'ya olan desteğin azaldığını gösteriyor

İsrail'de son dönemde yapılan anketler, Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud partisinin oylarının yarı yarıya düştüğünü gösteriyor.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, 31 Aralık'ta 700 katılımcı ile yaptığı kamuoyu yoklamasında, seçimlerin bugün yapılması durumunda Netanyahu'nun partisi Likud'un İsrail Parlamentosu'nda 16 sandalye alabileceğini ortaya koymuştu.

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda şu an 32 sandalyesi bulunuyor.

Ankete göre Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı ve Ortodoks partilerden oluşan blok da sadece 45 milletvekili çıkarabiliyor ve hükümeti kurabilmek için gerekli olan 61 rakamının çok gerisinde kalıyor.

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