Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail basınına göre, ABD, Netanyahu'ya Gazze savaşını sona erdirme isteğini iletti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'de 2 yıldır devam eden savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılmasını istediğini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilettiği iddia edildi.

Said Amori, Gülşen Topçu  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
İsrail basınına göre, ABD, Netanyahu'ya Gazze savaşını sona erdirme isteğini iletti Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Kudüs

İsrail basınında, Trump'ın Gazze'deki savaşın sona ermesi için sunduğu ve 21 maddeden oluştuğu kaydedilen planla ilgili haberler yer aldı.

İsrail devlet televizyonunun (KAN) haberinde, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in, Netanyahu ile dün New York'ta bir araya geldiği dile getirildi.

Söz konusu görüşmenin, İsrail'in, ABD'nin planında talep ettiği değişiklikleri görüşmek amacıyla ve Netanyahu ile Trump arasında 29 Eylül'de yapılacak görüşmeye hazırlık mahiyetinde gerçekleştiği kaydedildi.

Görüşmede, Witkoff ile Kushner'in, Netanyahu'ya Gazze'deki savaşın artık sona erme zamanının geldiğini söylediği, Netanyahu ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ise ABD'nin planındaki bazı maddelere itiraz ettiği ifade edildi.

KAN'ın İsrailli başka bir yetkiliden naklettiği haberde ise "ateşkese varıldıktan sonra çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin çok düşük olduğu" dile getirildi.

Kanal 12 Televizyonunun haberinde ise Netanyahu'ya yakın isimlerin, "Trump'ın Gazze'deki savaşa ilişkin tavrında bir değişiklik olduğu ve Netanyahu'dan savaşı sona erdirmek için net bir takvim isteyeceğini" söylediği aktarıldı.

Haberde, Tel Aviv ile ABD arasında tam bir koordinasyon olmasına rağmen Trump'ın Gazze savaşı konusunda gösterdiği "sabırda" bir değişiklik olduğu ve Netanyahu'dan söz konusu planda ilerleme sağlanmasını isteyeceği iddia edildi.

Kanal 13 televizyonunun haberinde ise Tel Aviv'deki üst düzey yetkililerin, ABD yönetiminin Gazze'deki duruma karşı "sabrının tükenmeye başladığını" düşündüğü ifade edildi.

Haberde, Beyaz Saray'ın son günlerde İsrail'e Hamas ile anlaşmaya varması için giderek artan bir baskı uyguladığı ve Trump'ın da 29 Eylül'de Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze'deki savaşı sona erdirme konusunda kararlı bir tavır takınmasının beklendiği aktarıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun daha önceki haberinde, ABD Başbakanı Donald Trump'ın 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını kalıcı olarak sona erdirmesine ilişkin bir plan sunduğu ileri sürülmüştü.

Washington yönetiminin planının büyük ölçüde, Trump'ın damadı Jared Kushner ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in üzerinde çalıştığı "Gazze'de ertesi gün planından" oluştuğu kaydedilmişti.

Kanal 12'ye konuşan kaynaklara göre, Trump'ın planı, İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesini içeriyor.

Toplantıya katılan liderlere sunulan planda ayrıca Gazze Şeridi'nde Hamas olmaksızın bir yönetim mekanizması kurulması, bölgeye Arap ve İslam ülkelerinden askerlerin de yer alacağı güvenlik gücünün konuşlandırılması ve bölgenin yeniden inşası için Arap devletlerinden fon sağlanmasının da bulunduğu belirtildi.

ABD planı çerçevesinde İsrail saldırıları sonrası Gazze Şeridi'ndeki sürece Filistin Yönetiminin de dahil edilmesi öngörülüyor.

