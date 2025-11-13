Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'de öğrenciler, lise bitirme sınavı sonuçlarını yıkıntılar arasında kutladı

Filistin Eğitim Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde okulları yıkıp aileleri yerinden eden İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle iki yıllık aranın ardından gerçekleştirilen lise bitirme sınavı sonuçlarını açıkladı.

Mohamed Majed, Hamdi Yıldız  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
Gazze'de öğrenciler, lise bitirme sınavı sonuçlarını yıkıntılar arasında kutladı

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki öğrenciler başarılarını yıkıntılar arasında kutladı.

Savaşın neden olduğu şartlar ve okullardaki tahribat ile yıkım nedeniyle bu yıl Gazze’deki 2007 doğumlu öğrenciler için sınav elektronik ortamda yapıldı.

Gazze'deki sınırlı imkânlara ve zorlu şartlara rağmen sınava girerek başarı kaydeden öğrenciler buruk bir sevinç yaşadı.

"Ders çalışmak neredeyse imkânsızdı ama vazgeçmedik"

Fen bilimleri alanında yüzde 96 ortalama elde eden öğrenci Leyla el-Kudra, Gazze'deki öğrencilerin savaş sırasında maruz kaldığı zorlu şartlar dikkate alındığında bu başarıya ulaşmanın kolay olmadığını söyledi.

Kudra, "Savaş, açlık ve internet kesintileri içinde ders çalışmak neredeyse imkânsızdı ama vazgeçmedik." dedi.

"Gazze'de imkansız bile mümkündür"

Öte yandan Filistin Eğitim Bakanı Ecmel Berhem, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'de imkansız bile mümkündür." ifadesini kullandı.

Berhem, Gazze'de 31 bin öğrencinin sınavlara katıldığını ve tüm yıkım ve enkaza rağmen yüz yüze eğitimi yeniden başlatmayı hedeflediklerini söyledi.

13 bin 500 öğrenci öldürüldü, 785 binden fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum bırakıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin ekim ayında yayımladığı raporda, Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 95'inin çeşitli derecelerde hasar gördüğü, okul binalarının yüzde 90'ından fazlasının ise yeniden inşa veya büyük çaplı onarım gerektirdiği belirtildi.

Rapora göre, Gazze'deki toplam okul sayısının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan 668 okul binası doğrudan bombalandı. İsrail, 165 okul, üniversite ve eğitim kurumunu tamamen, 392 okulu ise kısmen yıktı. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 13 bin 500'ü aşarken, yerinden edilme ve devam eden yıkım nedeniyle 785 binden fazla öğrenci eğitim hakkından mahrum bırakıldı.

İsrail ordusu ayrıca 193 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacının yanı sıra 830'dan fazla öğretmen ve eğitim personelini de öldürerek eğitime büyük darbe vurdu.

İki süren soykırım süresince eğitim tamamen dururken, harabeye dönen yüzlerce okul ve üniversite binası yerinden edilen aileler için barınak olarak kullanıldı.

Birleşmiş Milletlere göre, İsrail'in iki yıl süren saldırılarının ardından Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolara ihtiyaç var.

