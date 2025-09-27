Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,027.40
BTC/USDT
109,542.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Küresel Sumud Filosu'nun İtalyan katılımcıları Gazze'ye ulaşma konusunda kararlı

İtalya'da, Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da Küresel Sumud Filosu'nun yardımlarının farklı bir yolla gönderilmesi konusundaki çağrısı, filonun İtalyan katılımcıları tarafından geri çevrildi.

Barış Seçkin  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Küresel Sumud Filosu'nun İtalyan katılımcıları Gazze'ye ulaşma konusunda kararlı

Roma

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan ve 23 Eylül'ü 24'üne bağlayan gece Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu, İtalya'da tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.

Son saldırının ardından Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının önerdiği, filonun taşıdığı insani yardım malzemelerinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) bırakılıp buradan Kudüs Latin Patrikhanesi üzerinden ulaştırılması önerisi Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından da desteklendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mattarella, filodakilere bu öneriyi kabul etmeleri çağrısında bulunurken, Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, basına gönderdiği görüntülü mesajda, "Bu teklifi kabul edemeyiz. Yardım konusu çok önemli. Arabuluculuğu değerlendirmeye hazırız, ancak rotamızı değiştirmeyeceğiz. Bu, bir hükümetin hiçbir şey yapamadan yasa dışı faaliyet göstermesine izin verdiğinizi kabul etmek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, filoya yönelik İHA saldırılarını kınayan, aynı zamanda filonun yoluna devam etmesinin "sorumsuzca davranış" olduğunu iddia eden Başbakan Meloni ise ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Mattarella’ya kendi önerilerine destek veren açıklaması için teşekkür etti.

Meloni, ayrıca Küresel Sumud Filosu'na, İsrail'in deniz ablukasını "ihlal etmeyin" çağrısı da yaptı.

Öte yandan İtalyan ANSA ajansı, Delia'nın söz konusu öneriyi geri çevirmesine rağmen, filodaki İtalyan heyetin görevlendirmesiyle devlet yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Roma'ya geleceğini yazdı.

Bu görüşmelerde, Gazze'deki ablukanın zorlanmaması ve alternatif yollar bulunması önerilerinin ele alınacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmıştır
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili 9 bakanlık personeli hakkında soruşturma izni
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın Trump ile yaptığı görüşme gayet olumlu bir çerçevede gerçekleşmiştir

Benzer haberler

Küresel Sumud Filosu'nun İtalyan katılımcıları Gazze'ye ulaşma konusunda kararlı

Küresel Sumud Filosu'nun İtalyan katılımcıları Gazze'ye ulaşma konusunda kararlı

İsrail basınına göre, ABD, Netanyahu'ya Gazze savaşını sona erdirme isteğini iletti

Filistinli Gazeteciler Sendikasından İsrail’in gazetecilere yönelik suçlarına uluslararası soruşturma talebi

İtalya ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

İtalya ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
Kimliği belirsiz askeri uçaklar bir haftada ikinci kez "Sumud Filosu"nun gemilerinin üzerinde uçtu

Kimliği belirsiz askeri uçaklar bir haftada ikinci kez "Sumud Filosu"nun gemilerinin üzerinde uçtu
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, "Büyük İsrail" hayalleriyle körleşen bir haydut aktör haline gelmiştir

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, "Büyük İsrail" hayalleriyle körleşen bir haydut aktör haline gelmiştir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet