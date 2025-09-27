Küresel Sumud Filosu'nun İtalyan katılımcıları Gazze'ye ulaşma konusunda kararlı
İtalya'da, Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da Küresel Sumud Filosu'nun yardımlarının farklı bir yolla gönderilmesi konusundaki çağrısı, filonun İtalyan katılımcıları tarafından geri çevrildi.
Roma
Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan ve 23 Eylül'ü 24'üne bağlayan gece Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu, İtalya'da tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor.
Son saldırının ardından Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının önerdiği, filonun taşıdığı insani yardım malzemelerinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) bırakılıp buradan Kudüs Latin Patrikhanesi üzerinden ulaştırılması önerisi Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından da desteklendi.
Mattarella, filodakilere bu öneriyi kabul etmeleri çağrısında bulunurken, Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, basına gönderdiği görüntülü mesajda, "Bu teklifi kabul edemeyiz. Yardım konusu çok önemli. Arabuluculuğu değerlendirmeye hazırız, ancak rotamızı değiştirmeyeceğiz. Bu, bir hükümetin hiçbir şey yapamadan yasa dışı faaliyet göstermesine izin verdiğinizi kabul etmek anlamına gelir." ifadelerini kullandı.
Bu arada, filoya yönelik İHA saldırılarını kınayan, aynı zamanda filonun yoluna devam etmesinin "sorumsuzca davranış" olduğunu iddia eden Başbakan Meloni ise ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Mattarella’ya kendi önerilerine destek veren açıklaması için teşekkür etti.
Meloni, ayrıca Küresel Sumud Filosu'na, İsrail'in deniz ablukasını "ihlal etmeyin" çağrısı da yaptı.
Öte yandan İtalyan ANSA ajansı, Delia'nın söz konusu öneriyi geri çevirmesine rağmen, filodaki İtalyan heyetin görevlendirmesiyle devlet yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Roma'ya geleceğini yazdı.
Bu görüşmelerde, Gazze'deki ablukanın zorlanmaması ve alternatif yollar bulunması önerilerinin ele alınacağı belirtildi.