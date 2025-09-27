Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York'un Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır." dedi.

Sinan Doğan  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır

Bogota

Petro ve Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters, Times Meydanı’nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katıldı.

Burada konuşan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Gazze'de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Gazze'ye yönelik önerilerde bulunduğunu aktaran Petro, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki son vetosu diplomasinin tüm ümitlerini yok etti. İnsanlık tarihi bize gösteriyor ki diplomasinin çözümsüz kaldığı bir yerde, bir sonraki aşamaya geçmek gerekiyor." diye konuştu.

Petro, Gazze'de yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Soykırım olduğu zaman, insanlığa karşı suç işlenmiş oluyor. Bugün de Yahudilerin yaşadığı soykırım gibi bir sahne yaşanıyor. İnsanlığa karşı bir suç işlendiği için bunun hesabının sorulması gerekiyor. İnsanlar soykırıma karşı her geçen zaman daha güçlü tepki veriyor. Ne İsrail halkıyla ne de Yahudilerle bir sorunumuz var. Hatta çok sayıda Yahudi arkadaşım var."

Petro, insanlığın korunması ve Filistin’in özgürleştirilmesi için soykırıma karşı tüm ülkelerin katılımıyla güçlü bir ordunun kurulması talebini yineledi.

ABD'li askerlere seslenen Petro, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, (ABD Başkanı Donald) Trump'a boyun eğmeyin, insanlığa hizmet edin. Ben Hitler'e karşı Avrupa'da savaşıp hayatını kaybeden tüm Kuzey Amerikalı askerlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Dedelerinizin gösterdiği kahramanlığı unutmayın, insanlık tıpkı Nazilere olduğu gibi bugün yine sesini yükseltmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, Gazze’de yaşananların artık sadece ne Arap ülkelerinin ne de Filistin yönetiminin sorunu olduğunu, bunun tüm insanlığın ortak davası haline geldiğine dikkati çekerek, "Eğer Filistin yok olursa, insanlık da yok olur. Gönüllük esasına dayalı tüm ulusları ve devletleri insanlığın korunması için güçlü bir ordu kurulması çağrısında bulunuyorum. Ordunun kurulması için Kolombiya üstüne düşeni yapacak." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Petro'ya katılımcılar tarafından Filistin kefiyesi hediye edildi. Alandaki bazı kimselerin Cumhurbaşkanı Petro'ya sarıldığı görüldü.

