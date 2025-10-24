Aşırı sağcı İsrailliler, Gazze'ye giden yardım tırlarının önünü kesti
Aşırı sağcı bir grup İsrailli, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımları durdurmak için Kisufim Sınır Kapısı'na giden yolda tırların önünü keserek geçişlerini saatlerce engelledi.
Ankara
Yerel basındaki haberlere göre, "Tzav-9" isimli aşırı sağcı dernek üyelerinden oluşan bir grup İsrailli, sabah erken saatlerde Kisufim Sınır Kapısı'na giden yolu kapattı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Aşırı sağcı İsrailliler, Gazze'ye giden yardım tırlarının önlerini keserek, saatlerce hareket etmesine izin vermedi.
Öte yandan sosyal medyada yer alan videolarda, bir grup aşırı sağcı İsraillinin yardım tırlarının önünü kestiği görülüyor.
Aşırı sağcı İsrailliler, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımları durdurmak için Kisufim Sınır Kapısı'na giden yolda tırların önünü kesti https://t.co/Owy965775L pic.twitter.com/I0JuFGdeDC— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 24, 2025
İsrail bayrakları taşıyan grup, hareket etmelerine izin vermedikleri tırların önünde slogan atıyor.
Bölgede bulunan İsrail polisinin ise aşırı sağcı grubun Gazze'ye giden yardım tırları engellemesini izlemekle yetinmesi dikkati çekti.
Ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 tırdan oluşan insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyor.
Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ateşkesin başladığı 10 Ekim ile 20 Ekim tarihleri arasında Gazze'ye sadece 986 tır insani yardım girdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.