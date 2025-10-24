Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Aşırı sağcı İsrailliler, Gazze'ye giden yardım tırlarının önünü kesti

Aşırı sağcı bir grup İsrailli, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımları durdurmak için Kisufim Sınır Kapısı'na giden yolda tırların önünü keserek geçişlerini saatlerce engelledi.

Mustafa Deveci  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Aşırı sağcı İsrailliler, Gazze'ye giden yardım tırlarının önünü kesti

Ankara

Yerel basındaki haberlere göre, "Tzav-9" isimli aşırı sağcı dernek üyelerinden oluşan bir grup İsrailli, sabah erken saatlerde Kisufim Sınır Kapısı'na giden yolu kapattı.

Aşırı sağcı İsrailliler, Gazze'ye giden yardım tırlarının önlerini keserek, saatlerce hareket etmesine izin vermedi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan videolarda, bir grup aşırı sağcı İsraillinin yardım tırlarının önünü kestiği görülüyor.

İsrail bayrakları taşıyan grup, hareket etmelerine izin vermedikleri tırların önünde slogan atıyor.

Bölgede bulunan İsrail polisinin ise aşırı sağcı grubun Gazze'ye giden yardım tırları engellemesini izlemekle yetinmesi dikkati çekti.

Ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün 600 tırdan oluşan insani yardımın girişine izin vermesi gerekiyor.

Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ateşkesin başladığı 10 Ekim ile 20 Ekim tarihleri arasında Gazze'ye sadece 986 tır insani yardım girdi.


Gazze'deki Sivil Savunma: İnsani felaket devam ediyor uluslararası müdahale istiyoruz

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Rajagopal, Gazze'de sivil altyapının tamamen tahrip edildiğini söyledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 aracı yaktı

İsrail'in yerinden ettiği Lübnanlılar 2 yıl sonra döndükleri zeytinliklerini yok edilmiş halde buldu

Tarihçi Shlaim "Netanyahu hükümetinin siyonizmin tüm olumsuz yönlerini barındırdığını" söyledi

Filistinliler, İsrail silahlarının gölgesinde zeytin hasadı yapmaya çalışıyor

