Dolar
42.60
Euro
49.75
Altın
4,210.99
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,193.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'e ait Merkava tankı, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL devriyesine ateş açtı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın, dün, Lübnan'ın güneyinde devriye görevi yürüten barış gücü askerlerine ateş açtığını duyurdu.

Ethem Emre Özcan  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
İsrail'e ait Merkava tankı, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL devriyesine ateş açtı Fotoğraf: Ramiz Dallah/AA

Beyrut

UNIFIL, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Lübnan'ın güneyindeki Serde bölgesinde konuşlu İsrail Merkava tankının dün, devriye görevi yürüten UNIFIL askerlerine ateş açtığı belirtildi.

UNIFIL askerlerinin Lübnan toprakları içinde hedef alındığı ve olayda herhangi bir personelin yaralanmadığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in bu eyleminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ciddi ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail ordusunu, (sınır hattı) Mavi Hat boyunca istikrarın yeniden tesisine çalışan barış gücü unsurlarına yönelik ya da yakınında gerçekleştirdiği saldırıları durdurmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, devriyenin güzergahı ve zamanlamasına ilişkin bilginin İsrail tarafıyla önceden paylaşıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 16 Kasım'da da benzer şekilde UNIFIL askerlerini tank atışıyla hedef almıştı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında 9 bürokrata yurt dışı çıkış yasağı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama
Gaziantep'te ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Prof. Dr. Cüneyt Yüksel: Küresel sistemin uluslararası hukuki kararları uygulamak için kararlı hareket etmesi gerekiyor
İzmir'de iki günde bir yapılan su kesintisi her gün uygulanacak

Benzer haberler

İsrail'e ait Merkava tankı, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL devriyesine ateş açtı

İsrail'e ait Merkava tankı, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL devriyesine ateş açtı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da 764 yasa dışı konutun inşa planını onayladı

Kathimerini gazetesi: Yunanistan, İsrail'den silah alımını sürdürecek

İletişim Başkanlığından "Gerçeğin Katli - İsrail’in Gazeteciliğe Karşı Savaşı" Kitabı

İletişim Başkanlığından "Gerçeğin Katli - İsrail’in Gazeteciliğe Karşı Savaşı" Kitabı
AA'nın "Gazze Üçlemesi" kitaplarının sonuncusu "Sanık" yayımlandı

AA'nın "Gazze Üçlemesi" kitaplarının sonuncusu "Sanık" yayımlandı
ABD'de soykırım karşıtı kuruluş, eski Dışişleri Bakanı Clinton'ın Gazze'deki soykırıma bakışını eleştirdi

ABD'de soykırım karşıtı kuruluş, eski Dışişleri Bakanı Clinton'ın Gazze'deki soykırıma bakışını eleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet