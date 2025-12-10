Dolar
AEK Teknik Direktörü Marko Nikolic ve fotbolcu Filipe Relvas, UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor ile yapacakları maça ilişkin Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Kathimerini gazetesi: Yunanistan, İsrail'den silah alımını sürdürecek

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, ülkenin İsrail'den silah alımlarını devam ettireceğini ileri sürdü.

10.12.2025
Kathimerini gazetesi: Yunanistan, İsrail'den silah alımını sürdürecek

Atina

Kathimerini gazetesinin haberinde, dün Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğinde toplanan Hükümet Milli Güvenlik Kurulu toplantısında onaylanan silahlanma programlarının, Yunanistan Parlamentosu'nun 5 Aralık'ta onayladığı, İsrail'den PULS tipi çok namlulu roketatar sistemi alımını da içerdiği belirtildi.

Haberde, bu alımın, Miçotakis hükümetinin, İsrail sanayisinin Yunan topraklarında uzun vadeli varlık göstermesine yönelik şartları oluşturmasına ilişkin genel yöneliminin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Yunanistan'ın PULS alımından sonra da Aşil Kalkanı savunma programı çerçevesinde İsrail savunma sanayisiyle yeni sistemlerin tedariki için de görüşmelere başlayacağı ileri sürülen haberde, Spyder ve Barak MX hava sistemleri ile "Davud Sapanı" (David's Sling) tipi uzun menzilli füze savunma sistemlerinin de müzakerelerin konusu olacağı kaydedildi.

Haberde, İsrail'in de Yunanistan'ı Avrupa piyasasına giriş kapısı olarak gördüğü savunuldu.

