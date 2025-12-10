Dolar
Dünya

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da 764 yasa dışı konutun inşa planını onayladı

İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler için 764 yeni yasa dışı konutun inşasına onay verdiği bildirildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Esat Fırat, Muhammed Emin Canik  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da 764 yasa dışı konutun inşa planını onayladı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

İsrail’in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail Sivil İdaresine bağlı Yüksek Planlama Konseyi, Batı Şeria’da 764 yeni konutun inşasına ilişkin planları onayladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin 2022 sonunda işbaşına gelmesinden bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetleri hızla artmış durumda.

Haberde, Netanyahu liderliğindeki hükümetin göreve başlamasından bu yana Batı Şeria genelinde yasa dışı 51 bin 370 konut biriminin onaylandığı ve tasdik edildiği vurgulandı.

İsrail’de yerleşim karşıtı "Barış Şimdi" hareketinin verilerine göre, Batı Şeria’da 700 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te de yaklaşık 250 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ise işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığını vurgulamayı sürdürüyor.

BM, İsrail’den yerleşim faaliyetlerini durdurması yönünde onlarca yıldır çağrı yapmasına rağmen sonuç alınamadığı belirtiliyor.

İsrail hükümeti, Batı Şeria’nın geniş bölümlerine "İsrail egemenliğini" dayatma çabalarının bir parçası olarak yasa dışı yerleşimlerin inşasını yoğunlaştırıyor.

Son olarak, 22 Ekim’de İsrail meclisi, Batı Şeria’nın ilhakını öngören bir yasa tasarısını ön okumada onaylamıştı.

Bu adım, bölgesel ve uluslararası düzeyde geniş çaplı tepkilere yol açtı.

Uzmanlara göre olası bir ilhak, BM kararlarında öngörülen iki devletli çözümün fiilen ortadan kalkması anlamına geliyor.

Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 764 konut inşasını onaylamasına tepki

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbederek 764 yeni yasa dışı konut inşa etme kararını kınadı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ebu Rudeyne, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 764 yeni yasa dışı konut inşa etme planını kınadı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, İsrail'in kararının bölgede şiddeti durdurmayı ve istikrarı sağlamayı amaçlayan tüm uluslararası çabaları baltalama girişimi olduğunu ifade etti.

"İsrail'in yeni konut inşa kararının kimseye güvenlik sağlamayacağını" aktaran Ebu Rudeyne, İsrail'in kararının kabul edilemez olduğunu, uluslararası hukuk ile Batı Şeria ve Gazze'de yerleşim faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu belirten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararını ihlal ettiğini vurguladı.

Ebu Rudeyne, "Bölgeyi alevlendirmeyi, şiddet ve döngüsüne sürüklemeyi ve bundan kurtarma çabalarını baltalamayı amaçlayan bu yıkıcı politikanın ciddi sonuçlarından işgalci İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'ye seslenen Ebu Rudeyne, "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, işgalci İsrail makamlarına yerleşim politikalarını, ilhak girişimlerini, yayılmayı ve Filistin topraklarının gasbedilmesini bırakması için baskı yapmasını talep ediyoruz." dedi.

Ebu Rudeyne, ABD'ye İsrail'i uluslararası hukuka ve BM kararlarına uymaya zorlama çağrısı yaptı.

