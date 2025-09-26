Dolar
Dünya

TikTok'un ABD'de güvenliğini üstlenecek Oracle şirketinin İsrail'e desteği endişeye yol açtı

ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın, sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının güvenliğinde büyük rol oynayacağının açıklanmasının ardından şirketin İsrail'e açıktan desteği, kamuoyunda güvenlik endişelerine neden oldu.

Emirhan Demir  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
TikTok'un ABD'de güvenliğini üstlenecek Oracle şirketinin İsrail'e desteği endişeye yol açtı

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump dün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önünü açtı.

Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde konuşan Trump'ın, aralarında Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın da bulunduğu "ABD'yi seven" 4-5 yatırımcının girişime dahil olduğunu, Oracle'ın güvenlik konusunda büyük bir rol oynayacağını dile getirmesi soru işaretlerine yol açtı.

Beyaz Saray'dan kararnameye ilişkin yapılan açıklamada da "ABD'den tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, dünyanın en zengin kişileri listesinde yer alan Ellison'ın yıllardır İsrail'e açıktan verdiği destek, şirketin TikTok'a yönelik yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı endişelerini beraberinde getirdi.

İsrail ordusuna milyonlarca dolar yardım yaptı

ABD'de Ellison ve ortakları tarafından 1977'de kurulan Oracle, ürettiği veri tabanları ve yazılım sistemleriyle yıllar içerisinde büyük bir teknoloji şirketi haline geldi.

Yerel basındaki haberlere göre, İsrail'e 2007'de ziyarette bulunan Ellison, o dönem Likud Partisinin başkanlığı görevindeki Binyamin Netanyahu, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Ziyareti kapsamında İsrail'in Gazze sınırında bulunan Sderot kentindeki bir tesisi gezen Ellison, buranın saldırılara karşı güçlendirilmesi için 500 bin dolar yardım yaptı.

Bu ziyaretin ardından İsrailli yetkililerle görüşmeyi sürdüren Ellison, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı açılan bir rüşvet davasında 2019'da olası tanık olarak gösterildi.

Ellison, "dünyanın en cesur insanları" şeklinde nitelendirdiği İsrail ordusunu destekleyen bir kuruluşa milyonlarca dolarlık yardım yapmasıyla da açıktan desteğini belli etti.

Kuruluşun 2014'teki bir etkinliğinde İsrail ile bağlantısına ilişkin soruyu cevaplayan Ellison, "Biz 2 bin yıl boyunca vatansız bir halktık. Artık kendi ülkemiz var ve bu ülke, İsrail ordusundaki cesur erkek ve kadınlar tarafından korunuyor. İsrail devletini korumak için hayatlarını adayan bu insanları desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Larry ve ben İsrail'e derinden bağlıyız"

Ellison, 2014'te Oracle'ın Üst Yöneticiliğinden (CEO) çekilerek şirket içinde farklı görevler üstlendi ve yönetimi İsrailli Safra Catz ve Mark Hurd'a devretti.

Hurd'ın ölümünün ardından Oracle'ın tek CEO'su olarak kalan Safra Catz, 2021'de İsrail'e yaptığı bir ziyarette, "Larry ve ben İsrail'e derinden bağlıyız." dedi.

Catz, Oracle'ın Kudüs'te büyük bir yeraltı veri depolama merkezi kurduğunu çünkü "İsrail'i sevdiklerini ve ülkenin buna ihtiyacı olduğunu" belirtti.

