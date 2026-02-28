Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,929.80
BTC/USDT
65,896.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rubio'dan ABD'li büyükelçilere İran konusunda açıklamalardan kaçınma talimatı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ABD'li büyükelçilerden ve yetkililerden İran görüşmelerini zorlaştırabilecek yorumlar yapmayı durdurmalarını istediği bildirildi.

Faruk Hanedar  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Rubio'dan ABD'li büyükelçilere İran konusunda açıklamalardan kaçınma talimatı

Kudüs

The Guardian gazetesinin haberine göre Rubio, ABD'nin Orta Doğu'daki büyükelçilerine gerilimi tırmandırabilecek açıklamalardan kaçınma talimatı verdi.

Rubio, Orta Doğu'daki büyükelçilerden, gerilimi tırmandırabilecek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a nükleer konusunda uyguladığı baskıyı zayıflatabilecek açıklamalar yapmayı bırakmalarını istedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Büyükelçilerden bu konudaki açıklamalar, röportajlar ve sosyal medya paylaşımlarından kaçınmalarını isteyen Rubio, "Kamuoyuna yönelik mesajlarda disiplin, özellikle şu anda çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Bu talimat, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda "İsrail'in tüm Orta Doğu'yu almasının iyi olacağı" yönündeki iddiasının ardından geldi.

Huckabee'nin açıklamaları, Beyaz Saray'da endişe uyandırdı ve ABD Dışişleri Bakanı, yetkililere İran konusunda yorum yapmaktan kaçınma talimatı verme kararı aldı.

Yönetim içinde, bu talimat ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne yönelik sert bir eleştiri olarak yorumlansa da büyükelçilere gönderilen talimatta Huckabee'nin ismi doğrudan zikredilmedi.

Haberde, Beyaz Saray yetkililerinin, Huckabee'nin açıklamalarının müzakereler sürerken İran'ın tutumunu sertleştirebileceğinden endişe duyduğu belirtildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, ABD'li gazeteci Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Gürlek'ten uyuşturucu operasyonunda silahla yaralanan jandarmaya geçmiş olsun mesajı
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte iftar verdi
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
Ardahan'da kar nedeniyle hafta sonu yapılan eğitim faaliyetlerine ara verildi
Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin hayat standartlarını yükseltecek ve onların refahını artıracak adımları atacağız
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Rubio'dan ABD'li büyükelçilere İran konusunda açıklamalardan kaçınma talimatı

Rubio'dan ABD'li büyükelçilere İran konusunda açıklamalardan kaçınma talimatı

ABD-İran gerilimi nedeniyle bazı ülkeler İsrail ve İran’daki vatandaşları için güvenlik uyarıları yayımladı

Trump, İran ile görüşmelerin gidişatından memnun olmadığını ancak devam edeceklerini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e gideceği belirtildi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun gelecek hafta İsrail'e gideceği belirtildi
ABD F-22'lerinin, İsrail'in güneyindeki üssün pistinde konuşlandığı görüntüler yayınlandı

ABD F-22'lerinin, İsrail'in güneyindeki üssün pistinde konuşlandığı görüntüler yayınlandı
UAEA, erişimi olmadığı için İran'ın uranyum stokunun büyüklüğünü doğrulayamadığını bildirdi

UAEA, erişimi olmadığı için İran'ın uranyum stokunun büyüklüğünü doğrulayamadığını bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet