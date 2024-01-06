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Dünya

İsrail polisi savaş karşıtı Yahudilerin gösterilerine müdahale etti

Kudüs ve Tel Aviv'de, savaş karşıtı Yahudilerin düzenlediği gösterilere müdahale eden İsrail polisi 2 göstericiyi gözaltına aldı.

Turgut Alp Boyraz  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
İsrail polisi savaş karşıtı Yahudilerin gösterilerine müdahale etti Fotoğraf: Saeed Qaq/AA

Kudüs

İsrail hükümetini Gazze'de katliam yapmakla suçlayan Yahudi aktivistler, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun ve Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının önünde toplanarak iki ayrı gösteri düzenledi.

Yaklaşık yüzer kişinin katıldığı gösterilerde aktivistler ellerinde İbranice, Arapça ve İngilizce "Gazze'yi bombalamayı durdurun", "Gazze'de çocuklar var", "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Kudüs'te toplanan göstericiler savaş karşıtı sloganlar attı ve ateşkes çağrısında bulundu.

Göstericiler ellerinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde öldürdüğü bazı Filistinli sivillerin fotoğraflarını taşıdı.

Gruba müdahale eden İsrail polisi bazı aktivistleri darp ederek bir kişiyi gözaltına aldı. Polis göstericilerin ellerindeki Gazze'de öldürülen sivillerin fotoğraflarına el koydu.

Tel Aviv'deki gösteriye de müdahale eden İsrail polisi bazı göstericileri darp edip bir kişiyi gözaltına aldı.

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