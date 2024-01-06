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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NYT: ABD, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemleri tedarik etmekte sorun yaşıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Beyaz Saray yetkililerinin, ABD'nin yakında Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemleri tedarik etmekte sıkıntı yaşayacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi.

Zeynep Katre Oran, Ecem Şahinli Ögüç  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
NYT: ABD, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemleri tedarik etmekte sorun yaşıyor

Ankara

New York Times'ın (NYT) haberinde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya sağlanan hava savunma sistemine ilişkin açıklamasına yer verildi.

Haberde, Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerinin, yakında Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemleri tedarik edilemeyeceği uyarısında bulunduğu savunuldu.

Ukrayna'nın hava savunması için ciddi önem taşıyan "Patriot" sisteminin her birinin maliyeti 2 milyon ila 4 milyon dolar arasında değişiyor.

Ukrayna'nın hava savunma silahları arasında yalnızca "Patriot", balistik füzelere karşı koyma kapasitesine sahip.

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