Dolar
31.96
Euro
34.56
Altın
2,304.00
ETH/USDT
3,306.10
BTC/USDT
67,932.00
BIST 100
9,548.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
logo
Dünya

Tayvan'daki 7,4'lük depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Tayvan'ın Hualien kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi. Heyelanlarda yolların ve geçitlerin kapanması nedeniyle 671 kişi mahsur kalırken 13 kişiden haber alınamıyor.

Emre Aytekin  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Tayvan'daki 7,4'lük depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Pekin

Depremin ardından oluşturulan Acil Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, arama ve kurtarma ekipleri, Hualien'in kuzeyindeki Taroko Ulusal Parkı'nda iki kişinin daha cesedine ulaştı.

Şu ana kadar doğrulanan can kaybı sayısı 12'ye ulaşırken 13 kişiden halen haber alınamadığı açıklandı.

Öte yandan depremin ve artçı sarsıntıların sebep olduğu heyelanların yolları ve geçitleri kapatması, şantiyelere erişimi engellemesi nedeniyle 671 kişi halen mahsur durumda bulunuyor.

Mahsur kalanların büyük bölümü, heyelanların 8 numaralı bölge kara yolunu iki yönden kapaması nedeniyle ulaşımın kesildiği Taroko Ulusal Parkı çevresindeki otellerde ve barınaklarda bekliyor.

Depremde 1115 kişi yaralandı

Resmi rakamlara göre, depremde şu ana dek 12 kişinin hayatını kaybettiği, 1115 kişinin yaraladığı bildirildi.

Deprem ve artçıları 24 toprak kaymasına yol açarken 35 kara yolu, köprü ve tünel hasar gördü. Hualien ve çevresinde toplam 125 binada hasar meydana geldi.

Depremin ardından ikisinin büyüklüğü 6'dan yüksek 502 artçı sarsıntı kaydedildi.

Tayvan'daki deprem

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da DEM Parti adayının "mazbatasının iptalini" isteyen CHP'li yönetici ihraç edildi
Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı
Sağlık Bakanlığınca 8 bin sürekli işçi alım kurası gerçekleştirildi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarların tahliye talebi reddedildi

Benzer haberler

Tayvan'daki 7,4'lük depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Tayvan'daki 7,4'lük depremde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

İran'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Deprem bölgesi Malatya'da özel sektörde çalışan sayısı devlet desteğiyle arttı

ABD Hazine Bakanı Yellen'in Çin ziyaretinde gündem "kapasite fazlası üretim"

ABD Hazine Bakanı Yellen'in Çin ziyaretinde gündem "kapasite fazlası üretim"
Tayvan'daki 7,4'lük depremde ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Tayvan'daki 7,4'lük depremde ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Tayvanlı çip devi TSMC, depremin ardından ara verdiği üretime döndü

Tayvanlı çip devi TSMC, depremin ardından ara verdiği üretime döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet