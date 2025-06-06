Dolar
39.22
Euro
44.70
Altın
3,318.87
ETH/USDT
2,494.80
BTC/USDT
104,488.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Atacama bölgesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Nuri Aydın  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem

İstanbul

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Atacama'ya bağlı Diego de Almagro kasabasının 52 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Depremin yerin yaklaşık 76,6 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı olmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangını uyarısı
Türk Kızılay’dan Irak’ta ihtiyaç sahibi ailelere dokuz tonluk kurbanlık et bağışı
TDV, Burkina Faso'da 35 bin kurban hissesini dağıtacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil
Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangında tahliye çalışmasına yük taşıma asansörüyle destek verdi

Benzer haberler

Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitlik ve mezarlıkları ziyaret edenler yakınları için dua okudu

Hatay'da restorasyon nedeniyle taşınacak Uzun Çarşı'da bayram yoğunluğu

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da köy evleri teslim edilen depremzedeler bayrama yeni yuvalarında giriyor

Hatay'da köy evleri teslim edilen depremzedeler bayrama yeni yuvalarında giriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet