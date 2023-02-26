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Hatay'da depremzedeler, hasarlı evlerden eşyalarını tahliye ediyor

Hatay'da depremzedeler, hasarlı evlerden eşyalarını tahliye ediyor. Yetkililer, acil yıkılacak binalara kısa süreliğine de olsa girilmemesi ve eşya alınmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Abdullah Doğan   | 26.02.2023
Hatay'da depremzedeler, hasarlı evlerden eşyalarını tahliye ediyor Fotoğraf: Abdullah Doğan - AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Antakya ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Evi hasar gören bazı kişiler, nakliye asansörleriyle binadan eşyalarını çıkarmaya çalışılıyor.

Yetkililer, acil yıkılacak binalara kısa süreliğine de olsa girilmemesi ve eşya alınmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Odabaşı Mahallesi'nde çevresindeki 2 binanın yıkıldığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki eşyaların çıkaran Mithat Çolak, AA muhabirine, deprem gecesi büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Çolak, depremde evinin kolon ve kirişlerinde ciddi hasarın olmadığını, duvarlarda çatlakların oluştuğunu dile getirdi.

Yetkililerin izniyle evindeki sadece önemli eşyaları çıkarabilmek için nakliye şirketinden yardım aldığını belirten Çolak, "Elimizde avucumuzda bir şey olmadığı için mecburuz, taşımak zorundayız. Taşıma işi 1 saat bile sürmedi. Hemen toparladık, asansörle indirdik. Zaten merdiveni kullanamıyoruz. Önümüzdeki süreci göreceğiz." diye konuştu.

Aynı mahallede yeğeninin eşyalarını çıkarmak için desteğe gelen Yusuf Karataş da apartmandan sadece beyaz eşyaları indirdiklerini kaydetti.

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