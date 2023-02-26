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Milli Savunma Bakanlığı, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 26.02.2023
Milli Savunma Bakanlığı, Hocalı Katliamı kurbanlarını andı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, "Tarihin kara lekesi, Hocalı Katliamı. 31 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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