Depremde hasar alan Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören Habib-i Neccar Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Hatay
Merkez Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde bulunan camideki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde Konya Büyükşehir Belediyesince yürütülüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri Şube Müdür Vekili Nuryağdı Cengiz, AA muhabirine, Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camisi'nde restorasyon çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
Şu anda caminin şadırvan bölümünde son rötuşların yapıldığını anlatan Cengiz, minare kısmında da çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Cengiz, restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.