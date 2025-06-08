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Kültür

Depremde hasar alan Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören Habib-i Neccar Camisi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Ali Kemal Zerenli  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Depremde hasar alan Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyon çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Merkez Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde bulunan camideki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde Konya Büyükşehir Belediyesince yürütülüyor.

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Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri Şube Müdür Vekili Nuryağdı Cengiz, AA muhabirine, Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camisi'nde restorasyon çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Şu anda caminin şadırvan bölümünde son rötuşların yapıldığını anlatan Cengiz, minare kısmında da çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cengiz, restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

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