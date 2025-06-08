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Dünya

Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sinan Doğan  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Bogota

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Cundinamarka yönetim bölgesine bağlı Paratebueno kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

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Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta başkent Bogota olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi.

Kolombiya Jeoloji Servisi ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı, sarsıntının yerel saatte 08.08'de yaşandığı bildirildi.

Kolombiya basınına göre depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

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