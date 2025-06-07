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Dünya

Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ayion Oros olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 130 kilometre mesafedeki depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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