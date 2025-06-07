Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ayion Oros olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 130 kilometre mesafedeki depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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