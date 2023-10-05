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Suriye ordusunun İdlib'e düzenlediği saldırıda 5 sivil öldü, 38 sivil yaralandı

Suriye'nin İdlib kırsalında, Suriye ordusunun düzenlediği yoğun top saldırısı sonucunda 5 kişi kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Eşref Musa, Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Suriye ordusunun İdlib'e düzenlediği saldırıda 5 sivil öldü, 38 sivil yaralandı

İdlib

Suriye ordusunun topçu birlikleri, İdlib ili, Cisr eş-Şuğur ile Eriha ilçeleri, Mozara, Seremin, Hanbüşiye, Mahmbel, Bara, Mecdelya ve Deir Sinbel köylerini hedef aldı.

Sivil Savunma'dan (Beyaz Baretliler) alınan bilgilere göre, saldırılarda, biri çocuk, biri kadın toplam 5 kişi hayatını kaybetti, 8’i çocuk, 8’i kadın toplam 38 kişi yaralandı.

Yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Suriye ordusunun, gece yarısından sonra Halep'in batı kırsalında Kefernuran köyüne düzenlediği saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmiş, 1 sivil yaralanmıştı.

Böylece, gece yarısından sonra Suriye ordusunun İdlib ve Halep'e düzenlediği saldırıda toplam 10 sivil hayatını kaybetti, 39 sivil yaralandı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi.

Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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